Siza wil zorgactiviteiten Midden-Brabant overdragen

Siza wil haar zorgactiviteiten in Midden-Brabant overdragen aan lokale zorgorganisaties. Hiermee wil de zorgorganisatie zich meer richten op de activiteiten in Gelderland.

“Hoewel we ontzettend trots zijn op de goede zorg die we bieden in Midden-Brabant, denken we dat het voor de lange termijn verstandig is om de zorgactiviteiten over te dragen aan lokale zorgorganisaties”, aldus Siza. “Dit doen we in nauwe afstemming met het zorgkantoor en de betrokken gemeenten, zodat de zorg voor cliënten goed gewaarborgd blijft.”

Overname

Zorgorganisaties Thebe en Amarant hebben gezamenlijk de intentie om de zorgactiviteiten voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) van Siza in Midden-Brabant over te nemen. Hier is op 16 oktober een intentieovereenkomst voor getekend.

Voor de zorgactiviteiten gericht op kinderen en jongeren in Midden-Brabant heeft Siza de afgelopen periode verkennende gesprekken gevoerd. Zorgorganisatie ASVZ heeft Siza laten weten dat zij de intentie heeft alle zorgactiviteiten, gericht op kinderen en jongeren van Siza in Midden-Brabant, onder bepaalde voorwaarden over te willen nemen. Vanaf oktober start ASVZ samen met Siza met het maken van een plan dat op een later moment leidt tot definitieve besluitvorming over overdracht van deze zorgactiviteiten