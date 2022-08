Siza en Attent starten gezamenlijke consulten ouderengeneeskunde

Dat meldt Attent Zorg en Behandeling. Op 23 augustus hebben Jan-Dirk Sprokkereef, bestuurder van Siza, en Wiko Vlasblom, bestuurder van Attent Zorg en behandeling, de onderlinge afspraken getekend.

Net als veel zorgaanbieders heeft Siza te maken met steeds ingewikkelder zorgvragen. Daarbij is expertise vanuit de specialistische ouderengeneeskunde welkom. Een specialist ouderengeneeskunde (SOG) kan veel betekenen in het leven van chronisch zieke patiënten met een ingewikkelde zorgvraag. Vaak zijn dit kwetsbare ouderen, maar soms ook jongere cliënten. Door deze gespecialiseerde aanvullende blik op de vraagstelling rond de cliënten van Siza wordt het aanbod aan begeleiding- en behandelingsmogelijkheden vergroot. Hierdoor wordt betere ondersteuning mogelijk om de levenskwaliteit van de meest kwetsbare en oudere cliënten te verhogen, aldus Siza en Attent.

Advanced care planning

In de praktijk betekent dit dat de SOG van Attent Zorg en Behandeling deelneemt aan multidisciplinaire besprekingen rond de zorg van cliënten van Siza, zodat waar mogelijk vanuit dit specialisme ook onder meer preventie aandacht krijgt. Dit wordt ook wel ‘advanced care planning’ genoemd: vroegtijdig in kaart brengen wat belangrijk is én wat mogelijk aandacht zal vragen. Dit voorkomt veelal problemen en geeft een hogere kans op levenskwaliteit.

Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel in Gelderland en Brabant. De dienstverlening van Siza loopt uiteen van ondersteuning thuis tot aan 24-uurs zorg in een woongroep en van behandeling tot begeleiding naar werk. Attent Zorg en Behandeling ondersteunt de ouder wordende mens het leven te leiden zoals zij of hij dat wenst. Attent levert diensten op het gebied van wonen met zorg, welzijn en zorg aan vooral ouderen in de brede regio rondom Arnhem.