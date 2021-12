SJG Weert zet internisten acute geneeskunde in op SEH

SJG Weert zet internisten acute geneeskunde in op de SEH vanwege het tekort aan SEH-artsen. Zij hebben nu een leidinggevende en coördinerende rol op de spoedeisende hulp in Weert.

Naar eigen zeggen spelen meerdere ziekenhuizen met hetzelfde idee, maar is SJG Weert het eerste ziekenhuis in Nederland dat de plannen nu in de praktijk brengt.

Aanvullende scholingen

Om zich op de nieuwe rol voor te bereiden heeft Marjolein Kremers samen met drie andere internisten acute geneeskunde aanvullende scholingen gedaan. Denk daarbij aan het opvangen en stabiliseren van patiënten na een ongeval of hoe je te werk gaat als er een heel ziek kind binnen wordt gebracht. Dat zijn onderdelen van het vak waar een internist normaal niet mee te maken krijgt. “En we leren veel van de spoedeisendehulpartsen”, aldus Kremers. “De samenwerking voelt heel goed waardoor we in korte tijd grote stappen hebben gemaakt.”

Wisselwerking

“Het is inderdaad een fijne wisselwerking,” beaamt spoedeisendehulparts Dan Thao Vy: “Ieder kan zich hierdoor focussen op de onderwerpen waar zijn hart ligt en waar zijn eigen opleiding nadruk op heeft gelegd. Dit zal de verbeteringsprojecten op de SEH ten goede gekomen.”