Skipr Q&A: Hoe houden we de zorg betaalbaar?

Hoe houden we de zorg op de middellange en lange termijn betaalbaar? Die vraag staat centraal in deze Skipr Q&A met Johan van Houwelingen en Petra Anand van AAG en met Ernst Klunder, bestuurder bij ’s Heeren Loo.

De mogelijkheden voor veranderingen worden aan de hand van vier thema’s verkend:

1 Centraal versus decentraal (04:15)

2 Samenwerking over de regio’s heen (13:30)

3 Data en evidence based zorg; van productie naar performance (23:30)

4 De verantwoordelijkheid van en voor de eindgebruiker (32:50).

Ook reageren de gasten van de Q&A op vragen die Skipr-lezers hebben gesteld.

Zorgstelsel

Biedt het huidige zorgstelsel voldoende ruimte voor samenwerking? Die vraag stelde Zorgvisie eind augustus aan haar lezers. Uit de poll blijkt dat een nipte meerderheid (56 procent) vindt dat het stelsel ‘faalt’ en vindt dat er een nieuw stelsel moet komen waarin niet concurrentie maar samenwerking wordt gestimuleerd. Ruim een derde van de lezers vindt dat het stelsel niet faalt, maar moet worden aangepast zodat samenwerking makkelijker wordt. De overige 18 procent vindt dat het stelsel goed is zoals het is.

Zowel Ernst Klunder als Johan van Houwelingen schaart zich onder de groep die vindt dat het stelsel zou moeten worden aangepast zodat samenwerking makkelijker wordt. “De kwaliteit van zorg is in Nederland is op topniveau. Dat laat onverlet dat er ook dingen zijn waar we allemaal in de zorg last van hebben en maken dat we het werk niet goed kunnen doen”, reageert Klunder. Van Houwelingen: “Met verbeteringen krijgen we betere kwaliteit van zorg, maar weggooien levert teruggang op”, denkt Van Houwelingen.

Maatvoering

Klunder zegt dat maatvoering nodig is voor een bepaald type zorg of een bepaalde doelgroep. ’s Heeren Loo organiseert ook op die manier. “Je moet kijken: wat is de meest passende vorm van organiseren? Er zijn bepaalde zaken die wij graag overlaten aan teams in de regio, maar er zijn ook activiteiten die we op grote schaal regelen.” Op die manier kan ook een onderscheid worden gemaakt tussen de verantwoordelijkheid van gemeentelijke overheden en die van zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Van Houwelingen benadrukt dat het belangrijk is om daarover het gesprek aan te gaan. “Als gemeenten en zorgverzekeraars met zorgaanbieders in gesprek gaan over wat het beste niveau is om op te organiseren, gaat je gesprek veel meer over de inhoud: wat past het beste bij de cliënt, de zorgorganisatie en de maatschappij?”

