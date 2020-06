Skipr Q&A: Juridische dilemma’s in coronatijd

Interessant voor u

Jaap van den Heuvel: Haal de productieprikkel uit de zorg

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en ziekenhuis Bernhoven in Uden verbeterden hun doelmatigheid door ingrijpende veranderplannen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau, de NZa en onderzoeksinstituut IQ Healthcare. Jaap van den Heuvel, bestuursvoorzitter van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, beschouwt de steun van de verzekeraars als cruciaal.