Sleutelrol voor PA’s en VS’en in nieuwe MDL-vakgroep

In Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis krijgen Physician Assistants (PA) en Verpleegkundig Specialisten (VS) een centrale rol binnen de nieuwe maagdarmlever vakgroep. Zij behandelen patiënten op de verpleegafdeling en polikliniek, bouwen langdurige zorgrelaties op en coördineren de behandeling in teamverband.

Het is de bedoeling dat de PA’s en VS’en visite gaan lopen op de afdeling, in nauwe samenwerking met de medisch specialist. In veel ziekenhuizen wordt dit nu door arts-assistenten gedaan. Daarnaast hebben de PA’s en VS’en de mogelijkheid voor eigen spreekuren op de polikliniek en uiteindelijk een eigen patiëntenpopulatie.

Vaste gezichten

“PA’s en VS’en zullen de vaste gezichten op de afdeling zijn en de belangrijkste contactpersoon voor de patiënt op de polikliniek”, zegt MDL-arts Wilmar de Graaf. “Voor patiënten met chronische aandoeningen is die continuïteit ontzettend waardevol. PA’s en VS’en kunnen een band opbouwen, de verschillende fases van de ziekte volgen en de zorg coördineren binnen het team.”

De Graaf: “Als BIG-geregistreerde zorgprofessionals functioneren PA’s en VS’en volledig zelfstandig. Bovendien zijn de PA’s en VS’en onderdeel van de medische staf en samen vormen zij een eigen vakgroep. Daardoor zijn ze goed ingebed, kunnen ze sparren met collega’s, hun rol vormgeven binnen een groot team en participeren op ziekenhuisbreed beleidsniveau.”

Eigen aandachtsgebied

Een belangrijk aandachtsgebied is de zorg voor poliklinische patiënten met chronische darmziekten, leverziekten en chronische maag en darmklachten. “Deze patiënten blijven vaak jarenlang onder controle in het ziekenhuis. PA’s en VS’en begeleiden hen bij opvlammingen, bij medicatieaanpassingen en met de impact van hun aandoening op het dagelijks leven. In deze rol ben je echt betrokken bij de lange termijn gezondheid van een patiënt”, zegt De Graaf.

Oncologie

Ook binnen de oncologie is hun rol cruciaal: ze helpen bij het opstellen van behandelplannen, stemmen deze af in multidisciplinaire overleggen en begeleiden patiënten door intensieve trajecten. In regionale overleggen vervullen PA’s en VS’en een coördinerende rol en zijn ze het aanspreekpunt tussen verschillende disciplines, zoals chirurgen en diëtisten.