Gupta: Sluiting SEH zorgt vaak voor meer omzet ziekenhuis

Dit blijkt uit onderzoek van adviesbureau Gupta. Dat bekeek het effect van het opheffen van de negentien SEH’s die de afgelopen dertien jaar dichtgingen. Het gaat om de verdwenen SEH’s van onder meer AdRZ in Vlissingen, HMC Bronovo, Amphia in Oosterhout, Bernhoven in Oss, ZGT in Hengelo, Diakonessenhuis in Zeist, Rijnstate in Zevenaar en Bethesda in Hoogeveen.

Conclusie van Gupta is dat sluiting van een SEH mensen niet afschrikt om zorg te vragen. Ze konden bijna altijd op de SEH van de andere locatie van het betreffende ziekenhuis terecht. Ze werden daar behandeld of in het ziekenhuis waarvan de SEH werd gesloten. “Mensen die in de regio van een gesloten SEH wonen, krijgen daarna gemiddeld niet meer of minder zorg”, aldus Gupta.

Impuls aan zorgvolume

Als een SEH zich omvormt tot een spoedplein, wat de afgelopen dertien jaar acht keer gebeurde, geeft dat het zorgvolume zelfs een impuls van gemiddeld 3,4 procent in het eerste jaar. Dat loopt de twee jaren erna op tot 4,6 procent. Deze spoedpleinen kwamen er onder andere bij Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht, Rijnstate in Zevenaar, Diakonessenhuis in Zeist en Refaja in Stadskanaal.

“Een mogelijke verklaring voor het toegenomen zorgvolume na omvorming tot een spoedpost is dat patiënten daar een lagere drempel ervaren dan bij een SEH”, vermoedt Gupta-onderzoeker Ivo Muskens. “Tweede factor kan zijn dat een deel van de mensen die de spoedpost bezoeken, daarna toch naar de SEH van een nabijgelegen ziekenhuis gaat, dat meestal onderdeel is van hetzelfde ziekenhuis. Daardoor treedt mogelijk dubbele registratie van patiënten op.”

Geen cascade-effect

Van een zogenoemd cascade-effect lijkt geen sprake, stelt Gupta. Cascade-effecten zijn de gevolgen van sluiting van een afdeling of specialisme voor de rest van een ziekenhuis. Belangrijk cascade-effect is in theorie een lager zorgvolume. Zo zouden na sluiting van een SEH geen patiënten meer via die route in een ziekenhuis komen, wat ten koste gaat van het zorgvolume. Muskens: “Gemiddeld was er echter geen sprake van een trendbreuk in de ontwikkeling van de omzet bij een SEH-sluiting.”

Muskens kent de specifieke situatie van Gelre Ziekenhuizen en Zuyderland niet, maar verwacht daar dezelfde effecten. De SEH in Zutphen werd vorig jaar omgevormd tot een spoedplein, zodat alleen de Gelre-locatie in Apeldoorn nu 24/7 een volwaardige SEH heeft. Zuyderland heeft plannen om in 2030 de SEH op de locatie in Heerlen te vervangen door een 24/7 spoedvoorziening. De SEH op de Zuyderland-locatie in Sittard-Geleen blijft 24/7 open.