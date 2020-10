Sociale robots kunnen werkdruk in de zorg verlichten

De werkdruk in de zorg wordt steeds groter. Roel Boumans onderzocht of sprekende sociale robots een ondersteuning kunnen bieden. Hij promoveerde 30 september op de positieve resultaten.

De robot die Boumans gebruikte in zijn onderzoek is Pepper. Deze spreekt Nederlands en is flexibel programmeerbaar. De robot hielp zorgmedewerkers door vragenlijsten af te nemen over ziekteverschijnselen van patiënten. Het bleek dat deze gegevens niet veel afweken van data verzameld door een zorgverlener.

Kwaliteit

Deelnemende patiënten hebben het contact met de robot als positief ervaren. Patiënten vinden dat zorgprofessionals, die ondersteund worden door een sociale robot, betere zorg leveren dan zorgprofessionals die niet ondersteund worden door een sociale robot. Het Radboudumc meldt dat niet duidelijk is waarom dit zo is. “Het zou kunnen zijn dat het doel van het inzetten van robots bereikt is: dat de zorgverleners door het uitbesteden van de administratieve taken hun handen vrij hebben om meer zorg te leveren die relevant is voor de patiënt.”

Betere dialogen

Boumans: “In de toekomst willen we onderzoeken hoe we de robot nog betere dialogen kunnen laten voeren. Daarmee kan hij ook ingezet worden voor andere taken, zoals uitleg over medische ingrepen, medicijnen en voorzieningen van het ziekenhuis.”