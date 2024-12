Solliciteren bij vijf ziekenhuizen tegelijk in de regio Utrecht

De ziekenhuizen willen het hiermee makkelijker maken om bij hen te werken. Het platform is onderdeel van een grotere samenwerking tussen de Utrechtse ziekenhuizen.

Vacatures en talentenpool

Via het nieuwe platform werven de ziekenhuizen zonder met elkaar te concurreren. Het samen werven richt zich in eerste instantie op de functies medisch secretaresse, apothekersassistent en doktersassistent. Later breiden de ziekenhuizen dat uit.

Wanneer iemand wel interesse heeft om in het ziekenhuis te werken maar er is geen functie beschikbaar, kan hij of zij zich aanmelden voor de talentpool. Mensen met interesse in medische en ondersteunende functies kunnen zich hiervoor inschrijven.

Recruiters van de vijf ziekenhuizen beoordelen de profielen en nemen contact op over de mogelijkheden. Ook worden er regelmatig loopbaanactiviteiten georganiseerd.

Samenwerking

Het platform Jouwziekenhuisbaan.nl is onderdeel van een grotere samenwerking tussen het UMC Utrecht, Diakonessenhuis, Tergooi MC, Meander Medisch Centrum, St. Antonius Ziekenhuis, en ook het Prinses Máxima Centrum, Ziekenhuis Rivierenland en Ziekenhuis Gelderse Vallei. Deze samenwerking wordt gefaciliteerd door werkgeversorganisatie Utrechtzorg en richt zich op vier thema’s: arbeidsmarktbenadering, externe inhuur (PNIL – personeel niet in loondienst), behoud en arbeidsvoorwaarden.

“In de schaarste op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat we alle mogelijkheden aanpakken om personeel voor de zorg te behouden. Bijvoorbeeld door te zorgen dat werken in de zorg aantrekkelijk is en door goede ontwikkelmogelijkheden te bieden. Dat gaat beter als we als ziekenhuizen in de regio samenwerken”, zegt Amber Goedkoop, bestuurslid van het St. Antonius Ziekenhuis. “Dat dit in de vorm van Jouwziekenhuisbaan.nl nu tastbare resultaten oplevert laat de waarde van de samenwerking zien.”