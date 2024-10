SoloPartners richt vereniging op

SoloPartners richt vanaf het nieuwe jaar een vereniging op om zich naar eigen zeggen “nog onafhankelijker, transparanter en krachtiger” in te kunnen zetten voor zzp’ers.

SoloPartners profileert zich als branchevereniging voor zelfstandigen en heeft ruim 42.000 leden. Ook stond de organisatie aan de basis van Vereniging Zelfstandige Nederland (VZN).

De nieuwe vereniging gaat Vereniging SoloPartners heten. “We geven zelfstandig zorgprofessionals nog directer en duidelijker een stem, zowel in gesprekken met beleidsmakers, opdrachtgevers en zorginstellingen als richting de pers”, aldus SoloPartners.

SoloPartners is al langer actief in de zorg. Zo maakten ze begin dit jaar nog bekend met Espria op te trekken rondom professionalisering van zzp’ers in de zorg.