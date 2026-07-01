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Specialisten ouderengeneeskunde mogen niet overal meedenken over toekomst eerstelijn

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Specialisten ouderengeneeskunde mogen te weinig meepraten over de toekomst van de eerstelijn. Dat vindt de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, Verenso.

Beslissingen over de toekomst van de eerstelijn worden genomen aan de overlegtafels van de Regionale Eerstelijns Samenwerkingsverbanden. In ongeveer de helft van de regio’s zit de specialist ouderengeneeskunde niet aan die tafel. Dat heeft volgens Verenso gevolgen voor de kwaliteit van zorg thuiswonende kwetsbare ouderen.

Onjuiste aannames

Dat deze medisch specialisten niet vaak genoeg aan de overlegtafels zitten, komt volgens Verenso door onjuiste aannames over vertegenwoordiging door bestuurders uit de ouderenzorg en te weinig bekendheid met de specifieke expertise van specialisten ouderengeneeskunde. 

Verenso heeft de vaste Kamercommissie van het ministerie van VWS gevraagd om de minister hierover te bevragen.

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