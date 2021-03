Specialisten willen minder bemoeienis van zorgverzekeraars en overheid

De bemoeienis van zorgverzekeraars en de overheid met het werk van medisch specialisten gaat ten koste van de tijd van de patiënt en de motivatie van de specialist. In een enquête van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) zeggen negen van de tien specialisten dat de bureaucratie in de zorg moet worden teruggedrongen.

Ruim 900 medisch specialisten deden mee aan de peiling van de FMS. De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor de bureaucratische rompslomp in de zorg. Medisch specialisten krijgen in hun werk onder meer te maken met een veelheid aan kwaliteitsindicatoren, keurmerken en verantwoordingsregels. In 2017 bleek uit onderzoek dat medisch specialisten zo’n veertig procent van hun tijd kwijt waren aan administratieve handelingen. Sindsdien is, onder meer via het programma (Ont)Regel de Zorg, gewerkt aan het schrappen van onnodige regels en administratie.

ICT

Toch zegt een grote meerderheid (88%) van de deelnemers aan de enquête dat de administratieve last moet worden gehalveerd. Een verbetering van de gegevensuitwisseling is daarvoor nodig, zegt een bijna even grote groep. Nu kunnen zorgverleners en patiënten niet altijd op het juiste moment en op de juiste plek over de alle relevante informatie beschikken. “ICT zou er voor ons moeten zijn. Ik krijg de indruk dat wij er voor de ict zijn”, geeft één van de respondenten aan. Een meerderheid van de medisch specialisten (57%) vindt het ook belangrijk dat er meer gebruik kan worden gemaakt van e-health toepassingen en vernieuwende vormen van zorg op afstand.

Baankansen

Verder willen medisch specialisten dat er meer ondersteunend personeel in de ziekenhuizen komt. Dit onderwerp moet hoger op de politieke agenda, zegt 86 procent van de ondervraagden. “Er is een groot tekort aan verpleegkundigen en operatieassistenten. Maak het vak aantrekkelijker om hen te behouden”, geeft een van de medisch specialisten aan. Daarnaast vragen ze aandacht voor de baankansen voor jonge medisch specialisten. “Ik maak me zorgen om jonge klaren die nu soms niet aan het werk zijn. Zorg voor een betere afstelling van het zorgaanbod en arbeidsplekken”, aldus een van de specialisten.

Specialist in loondienst

Meer dan de helft (55%) van de medisch specialisten wil zelf kunnen kiezen of ze in loondienst gaan of als vrijgevestigde blijven werken. Hiermee reageren ze op politieke partijen die in hun programma’s voor de verkiezingen hebben opgenomen dat specialisten bij ziekenhuizen in loondienst zouden moeten. “Er wordt heel hard gewerkt in de medische sector, met hoge intrinsieke motivatie van medisch specialisten. Stimuleer de inzet van medisch specialisten en straf ze niet af door maatregelen, zoals het verplichten van medisch specialisten tot een loondienstverband, waarvan het maar zeer de vraag is of ze bijdragen aan kostenefficiënte, topklinische zorg.”

‘Geïnstitutionaliseerd wantrouwen’

Deze intrinsieke motivatie van zorgverleners zou dan ook richtinggevend moeten zijn in het zorgbeleid. “Stop de leegloop van de ggz-instellingen door professionals vanwege de administratie- en verantwoordingsdruk. Durf oog te hebben voor de arbeidsomstandigheden, die moeten beter, dan komen ze terug en zullen de wachtlijsten verdwijnen. Stop het geïnstitutionaliseerde wantrouwen”, schrijft een van de respondenten

Financiële prikkels

Een overgrote meerderheid van de medisch specialisten (88%) vindt het (heel) belangrijk dat de wereldwijde toppositie van de Nederlandse medisch-specialistische zorg wordt behouden. Tegelijkertijd worden de zorgen uitgesproken: “Ik maak me zorgen over het feit dat er nu steeds geroepen wordt dat het huidige systeem gefaald heeft en wordt gedreven door financiële prikkels. De manier waarop politieke partijen dit gebruiken is schadelijk voor het aanzien van de medisch specialist in Nederland. De medisch-specialistische zorg die momenteel in Nederland wordt geleverd is van topniveau ten opzichte van andere landen.”

In een blog in aanloop naar de verkiezingen waarschuwde ook FMS-voorzitter Peter Paul van Benthem dat de politiek niet op de stoel van de dokter moet gaan zitten. “Het is van belang dat de politiek ruimte geeft aan de zorgprofessionals om samen met de patiënt te beslissen of een behandeling passend is. Iedere patiënt is anders. Als we maatwerk in de zorg willen; moeten we geen regels van bovenaf opleggen.”