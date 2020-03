Specialistische jeugdzorg in Utrecht verenigd in Yeph

Youké, Pluryn en ’s Heeren Loo gaan onder de noemer Yeph zeer specialistische jeugdzorg in de regio Utrecht op zich nemen. Het contract dat Yeph met zestien Utrechtse gemeenten tekende, gaat in op 1 april en heeft een maximale looptijd van negen jaar.

Het uitgangspunt is dat Yeph ‘doet wat nodig is’. Het samenwerkingsverband zal zo veel mogelijk zorg en ondersteuning bieden op de plek waar kinderen wonen en zich ontwikkelen. Naast het leveren van zorg, zal Yeph een expertiseteam opbouwen. “Dat kan meedenken met hulpverleners die al betrokken zijn bij kinderen en gezin met zeer complexe problemen. Doel is om een plaatsing binnen essentiële functies te voorkomen”, legt Marlies van Loon, bestuurder van Youké, uit.

Wynand Crommelin, directeur Pluryn: “Resultaat zal zijn dat kinderen direct de zorg krijgen die zij nodig hebben en niet meer van het kastje naar de muur worden gestuurd. We gaan dát doen wat nodig is. Daarbij hebben we bovendien een reële bekostiging kunnen afspreken met de gemeenten en we krijgen de tijd om iets op te bouwen.”

Yeph meldt dat er geïnvesteerd zal moeten worden in het opbouwen van het expertiseteam, ‘maar dat betaalt zich straks terug door afbouw van de verblijfsfunctie’.