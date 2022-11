St. Antonius stapt in samenwerking medische drones

Projectleider Bart Deege van het ziekenhuis vertelt dat er nog praktische zaken geregeld moeten worden, zoals de aanleg van een landingsplatform en de interne route naar met name het lab. “Er zijn nog tal van vragen, maar ik twijfel er niet aan dat die drones gaan vliegen.”

Heel Nederland

Uiteindelijk moeten in heel Nederland de drones gaan vliegen tussen ziekenhuizen, bloedbank en laboratoria. Aangestuurd vanuit Den Haag volgt een piloot de drones nauwgezet. Omdat de gehele route en vertrek- en aankomstpunt met gps-coördinaten zijn voorgeprogrammeerd, vliegen de drones eigenlijk op de automatische piloot. De piloot kan echter altijd bijsturen.

Isala

Voorlopig verwacht Medical Drone Service volgend jaar alleen te gaan vliegen tussen Meppel en Zwolle voor het Isala ziekenhuis. Het gebied kent relatief weinig bebouwing en er is minder luchtverkeer dan in de regio Utrecht, of de Randstad. Dat is een belangrijke stap voor het consortium. Wel moeten de luchtvaartregels nog aangepast worden, iets waar Medical Drone Service hard aan werkt.