St. Antonius wil af van ‘hokjes-denken’ per specialisme

“Hoewel het nog in de kinderschoenen staat, denken we dat dit niet alleen een grote bijdrage gaat leveren aan de kwaliteit van zorg, maar ook enorm gaat helpen om zorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden”, stelt bestuursvoorzitter Douwe Biesma.

Net als in de meeste ziekenhuizen is de zorg in St Antonius van oudsher georganiseerd vanuit expertises, de verschillende specialismen. Dat komt volgens het ziekenhuis de zorg binnen dat specialisme ten goede, maar tegelijkertijd zorgt het niet altijd voor de best passende zorg voor iedere patiënt op het juiste moment. Het St. Antonius Ziekenhuis denkt dat de zorg beter en efficiënter kan, door geleidelijk aan af te stappen van ‘hokjes-denken’ per specialisme en de zorg veel meer gezamenlijk in te richten rondom specifieke patiëntgroepen, in zogenoemde zorgketens.

Soepele zorgreis

Binnen deze ketens zijn zorgprofessionals en ondersteunende functies als schakels nauw met elkaar verbonden. Van medisch specialisten en verpleegkundigen tot balie- en kwaliteitsmedewerkers, maar ook medewerkers ICT en financiën, samen zorgen ze er voor dat de kwaliteit verbetert en de ‘reis’ van iedere patiënt zo soepel mogelijk verloopt. “Dat heeft ook een positieve invloed op ieders werkplezier”, verwacht Mark van der Laan, voorzitter medisch specialisten: “Met de invoering van de zorgketens zetten we bovenal de volgende stap in waardegedreven zorg. Iedere stap in het behandeltraject moet waarde toevoegen voor de patiënt.”

Unieke combinatie

“Twee belangrijke voorwaarden om goede zorg te kunnen leveren komen nu samen in deze zorgketens”, zegt Biesma. “Het organiseren van zorg rondom de ‘patiëntreis’ én tegelijkertijd uitkomsten verbeteren gericht op kwaliteit van leven. Die combinatie is uniek in Nederland en wij geloven erin dat dit ons gaat helpen om uiteindelijk tot de best passende zorg voor iedere patiënt te komen.”

Uitbreiding

Omdat het opnieuw inrichten van de zorg in zorgketens een ambitieuze onderneming is, start het St Antonius met een pilot van een jaar rond vier aandoeningen, te weten: borstkanker, darmkanker, prostaatkanker en heupfracturen bij de oudere patiënt. Aan het eind van dit jaar evalueert St Antonius het experiment en volgt de beslissing over eventuele uitbreiding.

St Antonius staat niet alleen in het zoeken naar nieuwe organisatievormen. Medio 2019 kondigde het Reinier de Graaf Gasthuis aan de vakgroepen af te willen schaffen. Ook onder meer Rijnstate en Radboudumc experimenteren met het organiseren rond ziektebeelden.