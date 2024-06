St. Antonius Ziekenhuis en Ziekenhuis Rivierenland formaliseren samenwerking

Na een decenniumlange samenwerking formaliseren het St. Antonius Ziekenhuis en Ziekenhuis Rivierenland hun partnerschap. “Als regionaal ziekenhuis is het goed om in samenwerking met een topklinische partner het volledige pallet aan medisch specialistische zorg aan te kunnen bieden”, vertelt Wendy Bosboom, bestuursvoorzitter van Rivierenland.

Het algemeen ziekenhuis in Tiel en het topklinische ziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht werken al sinds 2012 samen. Zo worden er nieuwe zorgvormen ontwikkeld, expertise gedeeld en ervaringen uitgewisseld. Onder meer in de dialysezorg, kankerzorg en operaties aan de galblaas en schildklier.

Toegankelijke zorg

Waar het St. Antonius expertise inbrengt op hoog complexe ingrepen, biedt Rivierenland als algemeen ziekenhuis alle medisch specialistische basiszorg en 24/7 acute zorg voor de regio Rivierenland. “Met deze samenwerking houden we de zorg toegankelijk”, reageert Luc Demoulin, bestuursvoorzitter van het St. Antonius. “De meeste patiënten vinden het niet erg om voor een hoog complexe ingreep wat verder te reizen, maar willen daarna wel graag dichter bij huis, in een vertrouwde omgeving, verder behandeld worden.”

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst willen beide ziekenhuizen nieuwe vormen van patiëntenzorg onderzoeken. Bijvoorbeeld op het gebied van thuismonitoring om de kwaliteit en doelmatigheid te verbeteren.