St. Antonius Ziekenhuis hoeft geen schadevergoeding te betalen

Het St. Antonius Ziekenhuis hoeft vooralsnog geen schadevergoeding te betalen aan een ongeneeslijk zieke vrouw. Volgens de voorzieningenrechter is niet vast komen te staan dat het ziekenhuis aansprakelijk is.

Volgens de ongeneeslijke zieke vrouw stelde het ziekenhuis in eerste instantie een verkeerde diagnose. Zij eist daarom een voorschot op een schadevergoeding van 190.000 euro omdat volgens haar het ziekenhuis medisch onzorgvuldig handelde.

Bevolkingsonderzoek

In juni 2015 voelde de vrouw een knobbeltje in haar linkerborst. Haar huisarts verwees haar naar het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Daar zijn meerdere onderzoeken verricht waaronder een aanvullend onderzoek in de vorm van het afnemen van twee stukjes weefsel voor verder onderzoek (biopten). De arts die de biopten onderzocht, zag geen aanwijzing voor kwaadaardige afwijkingen.

Na zes maanden is de vrouw uit Breukelen opnieuw onderzocht. De situatie van de vrouw was toen niet veranderd. In 2018 meldde zij zich weer in het ziekenhuis na deelname aan een regulier bevolkingsonderzoek. Uit diverse onderzoeken bleek toen dat zij uitgezaaide borstkanker heeft. Zij is verder behandeld in andere ziekenhuizen. Volgens de vrouw is de verwachting dat zij binnenkort zal komen te overlijden.

Expert

De vrouw vindt dat het ziekenhuis in 2015 anders had moeten handelen. Zo hadden er geen twee biopten afgenomen moeten worden maar vijf en had haar situatie in een zogenoemd multidisciplinair overleg besproken moeten worden. Dat is niet gebeurd waardoor volgens de vrouw het behandeltraject drie jaar te laat is opgestart. In haar zaak baseert zij zich op een rapport van een expert die beide partijen inschakelden.

Maar volgens het ziekenhuis is dat rapport niet op de juiste wijze tot stand gekomen. Zo staat vast dat de expert niet alle medische gegevens van de vrouw had. Ook gaat de expert niet op alle vragen in, wat wel relevant is voor de beoordeling of het ziekenhuis aansprakelijk is voor eventuele schade.