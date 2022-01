St. Antonius Ziekenhuizen volledig rookvrij

Longarts Hans Hardeman van het St. Antonius in Nieuwegein droomt van een rookvrije wereld. Dit jaar volgt een kleine stap in de goede richting: het St. Antonius (Utrecht, Nieuwegein, Woerden) wordt volledig rookvrij, wat betekent dat er op het gehele terrein niet meer gerookt mag worden, aldus de longarts in een nieuwsbericht.

Een rookvrije generatie en een rookvrije wereld. Zo ziet Hardeman het graag in 2035. “Kinderen die in 2017 geboren zijn, zijn dan achttien jaar. Hoe mooi zou het zijn als deze kinderen rookvrij opgroeien en zelf niet gaan roken.”

Rookvrij

Roken in het ziekenhuis is al veel langer verboden, maar roken op het buitenterrein mag nog wel. Vanaf dit jaar is ook dat niet meer toegestaan, een landelijke afspraak tussen de ziekenhuizen. Alle rookabri’s en -palen op het terrein verdwijnen en borden met ‘rookvrij’ komen ervoor terug. Hardeman: “Ik ben heel blij dat we als St. Antonius op deze manier ook ons steentje bijdragen aan een rookvrije generatie”, naast longarts ook lid van de projectgroep die zich bezighoudt met een rookvrij ziekenhuis.

Voorbeeldfunctie

“Die rookwalm voor het ziekenhuis is niet meer van deze tijd. Bovendien hebben we als ziekenhuis een voorbeeldfunctie als het gaat om gezond gedrag.” Bang dat het pleiten voor een rookvrije generatie zal zorgen voor minder werk als longarts is Hardeman niet. “Nee, hoor”, lacht hij. “Mijn werk zal er misschien anders uit komen te zien, maar er zijn genoeg andere uitdagingen.”