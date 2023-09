St Jansdal opent eerste leerafdeling

De eerste leerafdeling van het ziekenhuis St Jansdal is geopend. Met dit nieuwe concept wil het St Jansdal meer studenten verpleegkunde opleiden binnen het ziekenhuis.

Studenten krijgen de kans om praktijkervaring op te doen en direct betrokken te zijn bij de patiëntenzorg. Het doel is uiteindelijk om zelfstandig te werken in de zorg. Op deze manier raken de studenten vertrouwd met de dagelijkse praktijk van patiëntenzorg.

Praktijkervaring

Verpleegkundestudenten van mbo- en hbo-niveau doen op de leerafdeling praktijkervaring op. Deze vorm van stagelopen is bedoeld om de beroepspraktijk beter te laten aansluiten op het onderwijs. De studenten werken samen in een team en krijgen begeleiding van gediplomeerde verpleegkundigen en docenten van de onderwijsinstellingen.

De studenten zijn tijdens diensten extra aanwezig, naast de vaste medewerkers van de afdeling. Tijdens hun stage voeren ze verschillende taken uit onder toezicht van verpleegkundigen. Op deze manier draagt de leerafdeling bij aan de ontwikkeling van vaardigheden, klinisch redeneren en professionele competenties.

Veertig extra studenten

Met de komst van de leerafdeling kan het St Jansdal op jaarbasis veertig extra studenten verwelkomen. Op deze manier wil het St Jansdal bijdragen aan het opleiden van voldoende gediplomeerde verpleegkundigen voor nu en in de toekomst.

Wethouder Maarten Reckman van de gemeente Harderwijk ziet de leerafdeling als een mooie stap vooruit. “St Jansdal is de grootste werkgever van onze gemeente. Daarnaast heeft het een belangrijke functie in de regio. We mogen trots zijn dat zoveel jonge professionals dichtbij huis hun praktijkervaring kunnen opdoen.”