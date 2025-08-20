Staatssecretaris Nobel: subsidieregeling statushouders vanaf 2026 ook beschikbaar voor ziekenhuizen

Het UMC Groningen (UMCG) werkt sinds drie jaar met het traject Nieuwkomers. Daarbij worden mensen die in hun land van herkomst een verpleegkunde achtergrond hebben, gefaciliteerd om in de Nederlandse zorg aan de slag te gaan. Afgelopen maandag nam Jurgen Nobel, staatssecretaris van participatie en integratie, een kijkje.

“In Nederland is er een tekort aan verpleegkundigen, terwijl gediplomeerde nieuwkomers vaak geen baan vinden”, meldt het UMCG. In september 2022 begonnen daarom de eerste 8 statushouders in UMC Groningen met ‘nieuwkomers in hun kracht’; een speciaal vormgegeven vaktaaltraject verpleegkunde. Daarbij worden ze als assistent-verpleegkundige begeleidt bij het behalen van hun BIG-registratie.

Win-win

In het Groningse umc werken 39 nieuwkomers via dit traject. Inmiddels hebben de eerste twee deelnemers hun traject afgerond en werken ze als verpleegkundige. “Een echte win-win”, stelt het UMCG. Op de afdeling neurologie maakte Nobel afgelopen maandag kennis met enkele nieuwkomers. De staatssecretaris was onder de indruk van de persoonlijke verhalen en het doorzettingsvermogen van de deelnemers. “Veel statushouders gaan werk doen in een ander vakgebied, maar je wil eigenlijk dat mensen ook werkzaam zijn op het niveau waarop ze ook in hun thuisland werkzaam waren”, aldus Nobel in een interview met RTV Noord.

Naast het UMCG doen Frisius MC, Nij Smellinghe, Wilhelmina Ziekenhuis Assen en Treant Zorggroep mee aan het traject. Stichting Het Potentieel Pakken en BIG Support gaan het project landelijk opschalen. Daarin haken ook Amsterdam UMC en Erasmus MC aan.

Traject versnellen

Nobel wil de bureaucratie verminderen om de regionale en landelijke trajecten te versnellen en uit te breiden. Om statushouders te begeleiden en culturele verschillen te verkleinen, is er vanaf 2026 ook subsidie beschikbaar voor ziekenhuizen. “Dat kan net de drempel wegnemen, waardoor meer mensen de stap naar het werk gaan maken”, vertelt Nobel.