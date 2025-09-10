Skipr

Staedion en zorgorganisatie Saffier gaan samenwerken in de wijk

,

Woningcorporatie Staedion en ouderenzorgorganisatie Saffier bundelen hun krachten. Zij komen met een plan dat eraan bijdraagt oudere bewoners zolang mogelijk op een prettige en veilige manier thuis te kunnen laten wonen.

Aanleiding is het aantal ouderen in de Haagse wijk Loosduinen. Ruim 27 procent van de bewoners is ouder dan 65 jaar en de verwachting is dat dat aantal zal toenemen.

Samenwerking tussen wonen en zorg

Marieke Stam, directeur Wonen & Samenleven Staedion: “Wij vinden het belangrijk om aan te sluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen. Door elkaars expertise op vastgoed en zorg te combineren, kunnen we ouderen in Loosduinen gericht ondersteunen in hun wens om zelfstandig te blijven wonen.”

Thijs Houtappels, bestuurder Saffier vult aan: “Door deze samenwerking ontstaat een lokaal netwerk waarin wonen, zorg en welzijn naadloos op elkaar aansluiten. Zo vangen we eerder de signalen op en werken we proactief samen. Iedereen kan op een laagdrempelige kennismaken met Saffier, juist ook voordat er echt hulp nodig is. Mensen uit de wijk zijn welkom in de diverse voorzieningen van onze woonzorglocatie.”

Wijkmedewerkers

“De wijkmedewerkers van onze organisaties zoeken elkaar met grote regelmaat op. Op deze manier spelen we voortdurend in op de wensen en behoeften van onze huurders om hun welzijn en gezondheid te ondersteunen en te verbeteren. Door goed op te hoogte zijn van wat er leeft in de wijk, dragen we bij aan het leef- en woonplezier in Loosduinen”, aldus Antoinette Epping, gebiedsregisseur Wonen & Zorg Staedion.”

Naast Haags Ontmoeten, een initiatief in een wijk waar ouderen en hun mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten, in het naastgelegen ontmoetingscentrum De Wiekslag zijn er allerlei activiteiten in restaurant Plaza van woonzorglocatie Loosduinen. Monique Roest, teammanager Saffier: “Daarbij zijn wijkbewoners van harte welkom voor een kop koffie, lunch of warme maaltijd. Ook de fysiotherapeut, dieetadviseur en kapper zitten in het pand. En is er behoefte aan verzorging, verpleging of begeleiding aan huis, dan komt de wijkverpleegkundige graag langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.”

