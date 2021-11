Staking umc’s van de baan na akkoord over nieuwe cao

Zorgbonden en werkgeversorganisatie NFU zijn het donderdag eens geworden over een nieuwe cao voor werknemers in de universitaire ziekenhuizen (umc’s). Dat betekent dat een derde stakingsdag die voor donderdag 25 november stond gepland niet doorgaat. De leden van de vakbonden FNV, FBZ, LAD en CNV moeten nog wel instemmen met de nieuwe arbeidsvoorwaarden. NU’91, dat een eerder cao-voorstel al had geaccepteerd, staat ook achter het akkoord.

In de nieuwe cao komt er structureel meer loon bij en zijn er afspraken gemaakt over het terugdringen van de werkdruk, melden de bonden. Het gaat om minimaal 75 euro bruto per maand extra voor iedere werknemer. Daarnaast wordt het minimumloon per 1 januari 2022 verhoogd naar 14 euro.

Toeslag

Ook krijgen werknemers een toeslag als roosters binnen 72 uur worden gewijzigd, een betere toelage voor onregelmatige diensten en komt er meer rusttijd na een bereikbaarheidsdienst of na een nachtdienst.

“We zijn blij dat umc-werknemers eindelijk worden gehoord en dat de twee actiedagen en de dreiging van een derde zondagsdienst tot een doorbraak hebben geleid”, zegt FNV-bestuurder Elise Merlijn. Ze is blij dat er een akkoord is over een structurele verbetering in plaats van een incidentele salarisverhoging. CNV-onderhandelaar Aaldert Mellema zegt dat het maximale eruit is gehaald.

Geen tweespalt

Directeur Caroline van den Brekel van LAD en FBZ-onderhandelaar Brigitte Sprokholt benadrukken dat dit een akkoord is waar alle werknemers wat aan hebben. En “waardoor niet langer tweespalt wordt gezaaid tussen werknemers onderling. Dat was voor ons een heel belangrijk punt”, zegt Van den Brekel.

Voor de staking van donderdag de 25e had een recordaantal van 366 afdelingen van de academische ziekenhuizen zich aangemeld. Minimaal 10.000 zorgmedewerkers zouden gaan actievoeren. Ze wilden net als tijdens de stakingen in september en oktober zogenoemde ‘zondagsdiensten’ draaien, wat betekent dat ze alleen spoedzorg leveren. Daaronder valt ook de coronazorg. (ANP)