Staphorst aan kop met coronabesmettingen

In de maand oktober zijn nergens in Nederland in verhouding zo veel mensen positief getest op het coronavirus als in de gemeente Staphorst. In 31 dagen tijd telde de Overijsselse gemeente maar liefst 1.073 bevestigde besmettingen. Omgerekend komt dat neer op 6.258 positieve tests op elke 100.000 inwoners. Anders gezegd: bij een op de zestien Staphorsters werd het virus vastgesteld.

Staphorst heeft op Urk na de laagste vaccinatiegraad van Nederland. Iets meer dan de helft van alle inwoners van 12 jaar en ouder is volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat percentage is in de afgelopen weken ook vrijwel niet veranderd. Het aantal positieve tests is in Staphorst omhoog geschoten. In september telde Staphorst maar 88 positieve tests, in augustus 89 en in juli 33.

Snelste stijger

Buurgemeente Zwartewaterland, dat ook overwegend gereformeerd is, is de snelste stijger van Nederland. In september telde die gemeente 46 positieve tests, in oktober 756. Dat is een toename van ruim 1.543 procent. Staphorst volgt met een toename van 1.119 procent. De Limburgse gemeente Gennep zag het aantal coronagevallen in een maand tijd met bijna 984 procent stijgen en in het Zeeuwse Veere bedroeg de toename 900 procent. In 242 van de 352 gemeenten is het aantal positieve tests meer dan verdubbeld.

Daling in drie gemeenten

In slechts drie gemeenten daalde het aantal positieve tests. Den Helder registreerde in september 169 gevallen en in oktober 166. De Brabantse gemeente Reusel-De Mierden noteerde 76 gevallen in september en 74 in oktober. Het Friese Waddeneiland Schiermonnikoog bleef heel oktober vrij van corona, als enige Nederlandse gemeente. In september was één eilandbewoner positief getest.

Meeste besmettingen in Amsterdam

Amsterdam heeft zoals gebruikelijk de meeste gevallen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde in oktober dat 5.277 inwoners van de hoofdstad positief zijn getest. In Rotterdam werd het virus vastgesteld bij 4488 mensen, Den Haag telt 3488 bevestigde besmettingen en in Utrecht kwamen 2074 gevallen aan het licht. (ANP)