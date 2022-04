Start bouw expertisecentrum voor Thebe en GGz Breburg

Na een lange voorbereiding is de bouw van een nieuw woonzorgcentrum voor Thebe en GGz Breburg in Breda nu gestart. Het complex – dat wordt gebouwd door SMT Bouw & Vastgoed – wordt naar verwachting in het najaar van 2023 in gebruik genomen. De zorgorganisaties gaan nauw samenwerken in het nieuwe expertisecentrum.