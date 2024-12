Steeds iets meer mensen met oorsuizen naar de huisarts

Ook zien we dat mensen met tinnitus in het jaar voor het eerste huisartscontact voor tinnitus, vaker gebruikmaakten van huisartsenzorg dan patiënten bij wie geen tinnitus werd geregistreerd. De resultaten van dit Nivel-onderzoek zijn open access gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLoS One.

Voorkomen

Oorsuizen of tinnitus wordt gekenmerkt door het horen van een geluid dat er eigenlijk niet is. Het Nivel heeft de ontwikkelingen in het voorkomen van en zorggebruik voor tinnitus in de huisartsenpraktijk in kaart gebracht.

Daarnaast is er onderzocht of er een verschil is in het zorggebruik van vergelijkbare patiënten met en zonder tinnitus. Patiënten zijn vergelijkbaar als zij zorg ontvangen in dezelfde huisartsenpraktijk, binnen dezelfde leeftijdsgroep vallen en van hetzelfde geslacht zijn.