‘Steeds meer auditlast bij ziekenhuizen’

Dat meldt Accountant, platform voor accountants en financials. Voor het onderzoek sprak NOREA met vertegenwoordigers van ziekenhuizen en (externe) professionals die betrokken zijn bij audit-werk. NOREA noemt de stijgende auditlast “zorgelijk”, omdat het volgens de organisatie gepaard gaat met frustratie bij de betrokken partijen. Het gaat bijvoorbeeld om de hoeveelheid informatie die ziekenhuizen aan verschillende instanties moeten opleveren.

Organisatorische knelpunten

Ook noemt NOREA volgens Accountant de talloze organisatorische knelpunten die de auditlast vergroten, zoals de beperkte vertegenwoordiging van informatiebeveiligers in de lijnorganisatie. “Daarbovenop is er ook een overlap aanwezig tussen normenkaders die in relatie staan met de NEN 7510, de Code voor Informatiebeveiliging in de Zorg, met VIPP-audits, DigiD-assessments, de NVZ-gedragslijn (en nog veel meer)”, aldus NOREA.