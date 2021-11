Steen door ruit ambulance met patiënt

In zeven steden is het gisteravond onrustig geweest. Jongeren staken vuurwerk af en zochten de confrontatie met de politie. In de Haagse Schilderswijk gooiden jongeren een steen door een ruit van een ambulance waarin een patiënt werd vervoerd.

De ME moest worden ingezet, omdat met zwaar vuurwerk werd gegooid naar agenten en paarden. Vijf agenten moesten worden behandeld in het ziekenhuis, vanwege een hersenschudding, wonden aan knieën of handen en gehoorschade door het vuurwerk.

Andere steden waar het onrustig was, waren Urk, Roermond, Stein, Eindhoven, Katwijk aan Zee en Bunschoten. Twee wedstrijden in de eredivisie werden stilgelegd omdat supporters in en bij het stadion vuurwerk afstaken. (ANP)