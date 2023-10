Steenporte nieuw rvc-lid bij VvAA

Steenpoorte wordt lid van het audit & risk committee en voorzitter van de benoemings- en remuneratiecommissie. Hij volgt Erno Kleijnenberg op die zal aftreden als commissaris na een zittingsperiode van ruim 8 jaar.

Steenpoorte was van 2017 tot 2020 lid van de raad van bestuur van APG. Van 2011 tot 2015 was hij lid van de raad van bestuur van SNS Reaal. Hieraan voorafgaand heeft hij verschillende functies bekleed bij verzekeraar Reaal waarvan hij vanaf 2008 directievoorzitter was. Op dit moment vervult hij diverse niet uitvoerende functies zoals bij pensioenfonds PostNL, is hij auditor bij de NVZD, voorzitter van de audit commissie van de raad van toezicht van Slachtofferhulp en voorzitter van het SIVI bestuur.

VvAA is een collectief van 130.000 zorgprofessionals werkzaam in verschillende zorgberoepen.