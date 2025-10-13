Stijging aantal huisartsbezoeken en hormoontherapie bij overgangsklachten

De afgelopen jaren steeg zowel het aantal contacten voor overgangsklachten met de huisartsenpraktijk als het aantal vrouwen dat hormoontherapie kreeg voorgeschreven. Daarbij is de variatie tussen huisartsenpraktijken in het voorschrijven van hormoontherapie de afgelopen jaren afgenomen.

Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel dat onlangs gepubliceerd is in Huisarts en Wetenschap. Overgangsklachten krijgen steeds meer aandacht in de media. In combinatie met de herziene NHG-Standaard ‘De overgang’ uit 2022 die meer ruimte heeft voor hormoontherapie, lijkt dit invloed te hebben op de zorgvraag van vrouwen en het voorschrijfbeleid in huisartsenpraktijken.

Meer bezoeken aan huisarts

Met uitzondering van 2020 zochten steeds meer vrouwen tussen de 40 en 70 jaar contact met de huisarts voor overgangsklachten. Deze vrouwen hadden ook vaker contact met de huisarts; het aandeel vrouwen met drie of meer contacten steeg van 19 procent in 2019 naar 27 procent in 2023.

Vaker hormoontherapie

Sinds de herziening van de NHG-Standaard De overgang is er meer ruimte om bij ernstige klachten samen met de patiënt hormoontherapie te overwegen, vanwege de beperkte risico’s van hormoontherapie bij gebruik minder dan vijf jaar. Zo steeg het voorschrijven van hormoontherapie aan vrouwen met overgangsklachten van 52 naar 61 procent. Hormoontherapie werd vaker voorgeschreven, clonidine juist minder vaak, van 10 procent in 2019 naar 5 procent in 2023.

Het onderzoek is uitgevoerd op gegevens van ongeveer 400 huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.