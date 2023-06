Stijging verwijzingen van huisartsen naar Bergman Clinics

De verwijzingen zijn vooral voor orthopedische zorg en oogzorg, met ook relatief sterke stijgingen in de vraag naar huidzorg, gynaecologische zorg, maag- en darmonderzoek en KNO-zorg. De toename bij de genoemde zorgprogramma’s overlapt sterk met de zorgprogramma’s waarvan de NZa in haar maandrapportages aangeeft dat de landelijke toegangstijden (te) lang zijn.

Verdere versnelling

De ontwikkeling in verwijzingen past in de al langer zichtbare trend van verplaatsing van patiënten voor planbare medische zorg naar focusklinieken. “Daarnaast is er vanaf januari een verdere versnelling zichtbaar die gedreven lijkt door het betere inzicht over toegangstijden voor patiënten, verwijzers en verzekeraars en mogelijk door aangescherpte profielen en aanbod vanuit ziekenhuizen op het gebied van planbare zorg”, aldus Bergman Clinics.

Ook de actieve bemiddeling van de zorgverzekeraars draagt waarschijnlijk bij aan deze ontwikkeling, aldus Bergman Clinics. De directie verwacht dat de toename de rest van het jaar aanhoudt.

Bijdrage toegankelijkheid

Ivo Buchholz, CMO Bergman Clinics: “Hoewel we niet helemaal verrast zijn door deze ontwikkeling, valt op dat de zorgvraagontwikkeling afgelopen maanden versnelt. We zijn blij dat we bij kunnen dragen aan de toegankelijkheid van de planbare medische zorg, die momenteel met lange landelijke wachtlijsten fors onder druk staat.”