Storing in Máxima MC in Eindhoven en Veldhoven voorbij

De storing in het ziekenhuis Máxima MC, dat twee vestigingen heeft in Eindhoven en Veldhoven, is voorbij.

“Onze systemen werken weer normaal en we zijn volledig bereikbaar”, meldt het ziekenhuis. Ook de spoedeisende hulp is weer open.

Operaties geschrapt

Het ziekenhuis meldde dinsdagochtend dat alle afspraken, behandelingen en operaties werden geschrapt. Deze worden woensdag hervat. Vanaf 13.30 uur konden afspraken op de polikliniek alweer doorgaan. Patiënten van wie de afspraak niet doorgaat, worden gebeld.

Geen hack

Hoeveel patiënten precies getroffen zijn door de storing, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder sprak eerder over een technisch probleem, geen hack. Zo was bijvoorbeeld communicatie via de telefoons lastig, en waren patiëntendossiers niet goed te gebruiken. (ANP)