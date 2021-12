Stroomuitval St Jansdal

Interessant voor u

Het Noordwest Ziekenhuis (NWZ) biedt boosterprikken aan voor familieleden en naasten van medewerkers. "Veel besmettingen vinden in de thuissituatie plaats, dus hiermee willen we de omgeving van onze medewerkers veiliger maken", vertelt een woordvoerster van het NWZ over het initiatief. Sinds de uitnodigingen gisterenmiddag zijn verstuurd, zijn er al zo'n 2000 afspraken gemaakt.

S. was ingehuurd om testafspraken te maken en uitslagen terug te koppelen. Op 8 september vorig jaar, op zijn laatste werkdag voor de GGD, belde hij in elk geval drie mensen na het maken van de afspraak terug. De betrokken personen vertelde hij dat ze een borgsom (tot circa 100 euro) moesten betalen, om te voorkomen […]

Pathologie Zuid-West Nederland is de naam van de besloten vennootschap waarin het Bravis ziekenhuis (Bergen op Zoom/Roosendaal) en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (Tilburg/Waalwijk) hun beide laboratoria pathologie gaan onderbrengen. Ook de vakgroepen klinische pathologie fuseren per 1 januari.

Solidair met de zorg

We zitten nu bijna twee jaar in de coronapandemie en te veel van onze deelnemers zitten thuis. De sport- en cultuursector moet na 17:00 uur dicht voor beoefenaars en publiek. Na dat tijdstip geen trainingen of repetities, geen wedstrijden en geen voorstellingen. Dat betekent voor veel mensen ook geen werk. In de zorgsector, de grootste branche waarvoor wij het pensioen verzorgen, is er een nog pijnlijkere reden dat veel mensen thuis zitten: overbelasting. Veel van onze deelnemers zijn ziek.