Studenten boos om uitblijven loon bij stages in umc’s

Als je een stage loopt van meer dan 144 uur, waarbij je niet alleen leert maar ook echt werkt, kun je recht hebben op een vergoeding. Met de ingang van de nieuwe cao van de centra zijn zelfs meer studenten in aanmerking gekomen voor een stagevergoeding, aldus de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). De stagiair moet wel van een externe instelling komen.

Interne opleidingsinstituten

De umc’s zien echter alle medische faculteiten als interne opleidingsinstituten. “Hierbij is de overweging meegenomen dat als een stagiair van een andere medische faculteit wel een stagevergoeding zou moeten krijgen, een umc veel minder geneigd zou zijn om studenten van een andere faculteit aan te nemen voor een stage”, legt de organisatie uit. “Dit zou de keuze voor stageplekken voor studenten enorm beperken.”

Niet eerlijk

De LSVb vindt de gang van zaken niet eerlijk en zegt dat de centra dit niet zo eenzijdig hadden mogen beslissen. “Hierdoor krijgen veel studenten geen stagevergoeding en komen ze financieel in zwaar weer. Naast de vaak intensieve stages kun je namelijk niet altijd werken. Hiermee handelen de medische centra tegen de beslissingen van de cao in”, zegt Lucas Bloo, voorzitter van de studentenraad van de medische faculteit in Nijmegen en zelf werkzaam in de zorg. “Terwijl studenten in het ziekenhuis staan te zwoegen om voor onze zieke ouderen te zorgen, wordt het geld dat ze is beloofd recht onder hun neus vandaan getrokken”, zegt de studentenvakbond.

De NFU “herkent dit niet” en stelt dat de cao op de juiste wijze wordt toegepast. (ANP)