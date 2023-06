Studie: veel mensen met ernstige longcovid-klachten herstellen amper

Herstel blijft vaak uit voor mensen met ernstige longcovidklachten. Dat is de belangrijkste conclusie van de tussentijdse resultaten van een onderzoek naar de nieuwe ziekte door het Erasmus MC in samenwerking met nazorgorganisatie C-support.

Bijna 4500 mensen vulden voor de tweede keer een vragenlijst in, waaruit bleek dat de situatie voor bijna de helft daarvan onveranderd was ten opzichte van een jaar eerder. Het onderzoek loopt nu twee jaar en gaat door tot in ieder geval februari volgend jaar, schrijft NRC.

Niet of nauwelijks vooruit

“Het merendeel van de mensen gaat niet of nauwelijks vooruit”, zegt onderzoeker bij het Erasmus MC Stella Heemskerk. “We zien dat veel mensen vastlopen in de zoektocht naar zorg: zij vulden in geen zorg meer te ontvangen, maar wel nog ziek te zijn. Een van de redenen daarvoor is dat ze uitbehandeld zijn volgens hun arts.” De meest voorkomende klachten zijn ernstige vermoeidheid, overprikkeling en cognitieve problemen, zoals vergeetachtigheid en slechte concentratie.