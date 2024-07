Subsidie voor langer thuis wonen-project in Amsterdamse flat

Met de subsidie worden dertig bestaande Amsterdamse flats geschikt gemaakt voor het langer thuis wonen van ouderen. Op dit moment zijn er voor tien grote flats voorkeursaanbieders uit de ouderenzorg gekozen in overleg met alle partijen. Eén van de criteria is wie de eigenaar is van het meest nabije verpleeghuis. Maar ook de bekendheid in de flat en in de wijk speelt mee. Volgend jaar komen er nog zes flats bij en uiteindelijk, in 2030, gaat het om dertig flats in heel Amsterdam.

Aanspreekpunt

De subsidie wordt onder meer gebruikt om de Lang Leven Thuis-coach te financieren, het aanspreekpunt in elke flat. De coach is onderdeel van een vast flatteam met daarin thuiszorgmedewerkers en medewerkers die thuis verpleegzorg verlenen van één zorgorganisatie, naast vaste medewerkers vanuit welzijn en de woningcorporatie.

Actief wijzen op flatteam

Bewonerscommissies hebben invloed op de keuze voor een specifieke voorkeursaanbieder. Mensen die in deze flats wonen en zorg nodig hebben, mogen nog steeds zorg afnemen bij andere aanbieders, maar de Amsterdamse ouderenzorgorganisaties hebben wel afgesproken dat deze mensen actief gewezen worden op het zorgteam in de flat.

Naar elkaar omkijken

“Wij willen dat de zorg beter wordt en het werk leuker”, zegt Pien de Jong, bestuurder in de ouderenzorg bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO) en stedelijk trekker van het programma. “Dat doen we door ons in iedere flat te richten op community care en een exclusieve samenwerking te organiseren met bewoners, ouderenzorg, welzijn en woningbouw. In de flat kijkt men naar elkaar om, zijn activiteiten en is aandacht voor gezondheid.”

Voorbeeld voor organisatie ouderenzorg

Liesbeth Zwanepol van Zilveren Kruis zorgkantoor is vanaf het eerste moment nauw betrokken bij de ontwikkeling. “Wat de Amsterdamse ouderenzorg hier realiseert samen met bewoners, welzijn en woningbouw zien wij als een belangrijk voorbeeld voor hoe we de ouderenzorg moeten organiseren in de toekomst. Veel hulpvragen kunnen binnen de gemeenschap van de flat, vanuit de bewoners zelf en met steun vanuit het welzijn worden opgelost. Verpleegkundigen en verzorgenden houden zo ruimte voor de echte zorgvragen.”

