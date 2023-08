Subsidieregeling gemeenten voor IZA-doelen is klaar

De regeling voor de specifieke uitkering (SPUK) bestemd voor de doelen van het integraal zorgakkoord (IZA) over de jaren 2023–2026 is in de Staatscourant verschenen. Jaarlijks wordt er 150 miljoen euro aan SPUK-gelden verdeeld per samenwerkingsregio.

Uitgangspunt voor de regio-indeling zijn de 31 zorgkantoorregio’s. Van elke samenwerkingsregio is één gemeente mandaathouder. Deze gemeente ontvangt en beheert de middelen. Het geld kan worden ingezet ten behoeve van de IZA-doelen, zoals het opstellen van een regiobeeld, een regioplan en een mandaatstructuur.

SPUK aanvragen

Voor het jaar 2023 krijgt de mandaathouder de uitkering uiterlijk 30 september automatisch op de rekening. De uitkering voor 2023 wordt ambtshalve verleend en mag worden aangewend voor bestedingen in heel 2023. Voor de jaren 2024, 2025 en 2026 moet opnieuw een aanvraag worden gedaan. De mandaathouder doet deze aanvraag tussen 15 november en 31 december 2023, mede namens de andere gemeenten in de samenwerkingsregio. Voor de aanvraag gebruiken zij een vastgesteld formulier met daarbij een begroting, een regioplan en een beschrijving van de regionale mandaatstructuur ingediend.

Verantwoording SPUK

De mandaathouder moet uiterlijk op 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar verantwoording afleggen over de besteding van de volledige SPUK. Hiervoor moeten de overige gemeenten in de samenwerkingsregio voor hun activiteiten de vereiste verantwoordingsinformatie aan de mandaathouder sturen.

Integraal zorgakkoord

In september 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend door veertien partijen, waaronder de VNG. Het doel van IZA is om het Nederlandse zorgstelsel toegankelijk, goed van kwaliteit en betaalbaar te houden. Voor gemeenten komt er structureel maximaal 150 miljoen euro beschikbaar, zo is in het IZA afgesproken. In de periode van 2023 tot en met 2026 gebeurt dat met een specifieke uitkering (SPUK). In bijlage 2 van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) (‘Werkagenda VNG bij het Integraal Zorgakkoord’) is uitgewerkt op welke wijze de gemeenten zullen bijdragen aan het verwezenlijken van de doelen van het IZA.