Subsidies voor persoonsgerichte evidence based voedingszorg

De Alliantie Voeding in de Zorg reikt twee subsidies van elk tienduizend euro uit om onderzoek naar persoonsgerichte voeding te stimuleren. Het gaat om een project over online voedingsadvies om vezelinname vóór een darmkankeroperatie te bevorderen en om een coachingstool voor 8 – tot 10-jarigen om overgewicht te voorkomen.

De subsidies worden uitgereikt naar aanleiding van het vijftienjarig bestaan van Alliantie Voeding in de Zorg. Er zijn twaalf voorstellen ingediend, waarna de beoordelingscommissie vooral selecteerde op projecten die persoonsgerichte evidence based voedingszorg versterken.

Vezels

‘Opvezelen in de klinische praktijk’ is een project van artsen en onderzoekers van Rijnstate, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen University & Research (WUR), onder leiding van Dieuwertje Kok, assistent professor Voeding en Kanker bij WUR. Het is gericht op het verhogen van de gebruikelijke vezelinname in de periode voorafgaand aan een darmkankeroperatie, om zo complicaties te voorkomen. Hiervoor wordt een online, gepersonaliseerd voedingsadvies ontwikkeld: de Vezel-UP-tool.

Eetscore

‘Eetscore Jr.: Ontwikkeling van de voedingscoachingstool voor 8 tot 10-jarige kinderen’ is een ptroject van WUR-onderzoekers en artsen uit Ziekenhuis Gelderse Vallei, onder leiding van Elske Brouwer-Brolsma, assistent professor Innovations in Dietary Assessment van WUR. Zij gaat samen met de doelgroep leeftijdsgeschikte voedselgroepen en bijbehorende iconen ontwikkelen die onder andere ingezet kunnen worden om de gepersonaliseerde voedingcoachingtool Eetscore geschikt te maken voor 8 tot 10-jarigen. Dat is nodig, want het aantal Nederlandse kinderen met overgewicht en obesitas blijft toenemen.