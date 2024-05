CRvdM: Tactus Verslavingszorg discrimineerde sollicitant op basis van ras

Een kandidaat die voor de functie bewegingsagoog solliciteerde, is door Tactus Verslavingszorg gediscrimineerd in het selectieproces. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens (CRvdM).

De sollicitant is door Tactus Verslavingszorg afgewezen met het argument dat de zorgaanbieder op zoek is naar kandidaten die werkervaring hebben met de doelgroep. De kandidaat vindt de reden van afwijzing niet terecht; hij heeft ruime werkervaring in de verslavingszorg. Hij vermoedt discriminatie op afkomst, vanwege de foto op zijn CV en zijn ‘niet Nederlands klinkende naam’.

Klacht

De kandidaat dient een discriminatieklacht in bij de klachtencommissie van de werkgever. De zorgorganisatie meldt op een later moment meer toelichting te geven. “De kandidaat wordt niet meer gebeld door de werkgever”, aldus het College. Volgens Tactus Verslavingszorg is zijn afkomst niet de reden voor afwijzing, maar het gebrek aan de juiste werkervaring, kwaliteiten en bij meerdere werkgevers te hebben gewerkt. Daardoor wordt ‘zijn loyaliteit in twijfel getrokken’.

Onduidelijke selectiecriteria

Hoewel de kandidaat is afgewezen vanwege onvoldoende werkervaring met de doelgroep, zijn andere kandidaten zonder werkervaring in de verslavingszorg ook uitgenodigd op sollicitatiegesprek. “Als reden hiervoor geeft de werkgever aan dat die andere kandidaten over andere kwaliteiten bezitten. Daarnaast geeft de werkgever aan dat hij ook andere selectiecriteria heeft toegepast die niet in de vacature staan”, concludeert het College. Verder is bij de selectie voor deze functie gekeken naar de samenstelling tussen het aantal mannen en vrouwen die al werkzaam zijn bij Tactus Verslavingszorg.

“Procedures die onvoldoende inzichtelijk, controleerbaar en systematisch zijn, kunnen bijdragen aan een vermoeden van discriminatie.” Het College stelt vast dat de werkgever geen aantekeningen heeft gemaakt waaruit de beoordeling van de kandidaten volgt. Ook blijkt dat er selectiecriteria zijn toegepast die niet in de vacature stonden en zijn de selectiecriteria die wel in de vacature staan, niet voor iedere kandidaat toegepast. “Dit samen met de ondoorzichtige sollicitatieprocedure leidt tot een vermoeden van discriminatie op grond van afkomst.”

Verboden onderscheid

Het College oordeelt dat Tactus Verslavingszorg niet heeft kunnen bewijzen waarom er geen sprake is van discriminatie. “Het blijkt namelijk niet dat de redenen die de werkgever noemt, hebben geleid tot de afwijzing. Bovendien zijn sommige redenen nooit eerder gecommuniceerd met de kandidaat.” Het argument dat de zorgaanbieder een divers personeelsbestand heeft, gaat ook niet op. “Het College benadrukt hierbij dat een divers personeelsbestand niet betekent dat discriminatie in individuele gevallen niet kan voorkomen.”

Ook concludeert het College dat de werkgever de discriminatieklacht van de kandidaat onzorgvuldig heeft behandeld. “Nadat de werkgever de klacht heeft ontvangen, heeft er geen onderzoek plaatsgevonden.” Daarnaast heeft de kandidaat geen terugkoppeling ontvangen en is niet gebleken dat de werkgever passende maatregelen heeft genomen naar aanleiding van deze klacht. Het College oordeelt daarom dat Tactus Verslavingszorg verboden onderscheid heeft gemaakt richting de sollicitant op basis van ras.