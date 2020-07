Tandheelkundige verenigingen willen samen verder

Volgens de betrokken verenigingen is er één krachtige vertegenwoordiger nodig om de beroepsgroep sterk te kunnen vertegenwoordigen in het politiek-bestuurlijke krachtenveld. Vertrekpunt is de regierol die de tandarts en de tandarts-specialist als ondernemer vervullen in de mondzorgsector.

Gegroeid

De fusieplannen volgen op een eerste verkenning van een mogelijk samengaan. Door de intensieve samenwerking gedurende de Covid-19 crisis zijn beide verenigingen dichter bij elkaar gekomen, met name in hun denken over de toekomst van de mondzorg en hoe de belangen van de tandarts het best kunnen worden behartigd. Met het ondertekenen van de intentieverklaring hebben ze de volgende stap in de samensmelting van de beide beroepsverenigingen gezet.

Naam

De beoogde naam is KNMT. Wel willen de fuserende partijen samengaan op basis van gelijkwaardigheid en de sterke punten van de twee verenigingen behouden. Om daarvoor te zorgen willen beide besturen bij de start van de nieuwe organisatie aanblijven. Op het moment van de fusie zal de huidige KNMT-voorzitter Wolter Brands tot uiterlijk 1 juli 2022 voorzitter zijn en Jan-Willem Vaartjes, nu voorzitter van de ANT, tot uiterlijk 1 januari 2022 vice-voorzitter.

De komende periode draait om een nadere invulling van het samengaan. Om draagvlak te creëren is er vele ruimte voor inspraak van de leden. In algemene vergaderingen die zowel KNMT als ANT houden, moeten de leden uiteindelijk het samengaan officieel goedkeuren.