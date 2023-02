Tanja ten Berge nieuw lid raad van toezicht GGNet

Tanja ten Berge is per 15 december 2022 toegetreden als lid van de raad van toezicht bij GGNet. Zij volgt hiermee Jean Nijsten op die per 1 januari 2023 na twee termijnen de raad van toezicht heeft verlaten.

Ten Berge heeft binnen de toezichtsraad het aandachtsgebied organisatie-ontwikkeling en HR. Ze maakt deel uit van de kwaliteitscommissie en is aangesteld als voorzitter van de remuneratiecommissie.

Adviseur

Zij is adviseur van zorgorganisaties bij ontwikkel- en verandervraagstukken. Zo is Ten Berge transitieregisseur bij Koninklijke Kentalis en transitiecoach bij Santé Partners en was ze eerder transitiemanager bij Amerpoort. Daarvoor werkte zij lange tijd bij Twynstra Gudde. Naast haar werk als adviseur zit ze ook in de raad van toezicht van Stichting Zuidwester.

GGNet werkt met 2.100 medewerkers en 200 vrijwilligers aan het herstellen van verbindingen voor 18.000 mensen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen en voor hun naasten in Noord- en Oost-Gelderland.