Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Vvt
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

TanteLouise in de clinch met gemeente Woensdrecht om oud bejaardenhuis

,

TanteLouise, een organisatie voor ouderenzorg in Noordwest- Brabant, heeft ruzie met de gemeente over de de verkoop van het pand van voormalig verzorgingshuis De Beukenhof in Putte.

Dat meldt de Halterse Krant. De gemeente publiceerde onlangs een feitenrelaas waarin onder meer werd gesteld dat tanteLouise de gemeente gemeente Woensdrecht, waar Putte onder valt, niet op de hoogte had gehouden van de verkoop van het pand aan een nieuwe eigenaar. Die verkoop kwam voor het college van B&W als een verassing, zo stelden de wethouders in een raadsvergadering in december.

Bestuurder Ingeborg Roks heeft nu de burgemeester in een brief laten weten dat het “feitenrelaas incompleet, eenzijdig en feitelijk onjuist is”. TanteLouise zou zich aan alle afspraken met het college van Burgemeester en Wethouders hebben gehouden. Het steekt Roks dat de B&W geen wederhoor heeft gevraagd aan tanteLouise om hun kant van het verhaal te vertellen.

Opvang verslaafden

Aanleiding voor het feitenrelaas was onrust in het dorp rond de nieuwe bestemming van het pand dat al sinds 2023 leeg staat. De nieuwe eigenaar van De Beukenhof gaat het pand verhuren aan een partij die er verslaafden wil opvangen, iets volgens leden van de gemeenteraad nooit de bedoeling was. Er zou, zo dachten de fracties in de raad op basis van eerdere opmerkingen van de wethouders, een andere huurder komen die het pand ook voor ouderenzorg zou gebruiken.

Reageer op dit artikel
Meer over:Ouderenzorg

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

17:43 TanteLouise in de clinch met gemeente Woensdrecht om oud bejaardenhuis
15:56 Zoveel uur bespaart de Brabantse vvt met zelfzorg
24 feb 2026 Drie nieuwe leden voor raad van toezicht HMC
24 feb 2026 Charim benoemt nieuwe toezichthouder
24 feb 2026 SCP ziet toenemende ongelijkheid door coalitieplannen

Reader Interactions

Reacties