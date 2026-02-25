TanteLouise in de clinch met gemeente Woensdrecht om oud bejaardenhuis

TanteLouise, een organisatie voor ouderenzorg in Noordwest- Brabant, heeft ruzie met de gemeente over de de verkoop van het pand van voormalig verzorgingshuis De Beukenhof in Putte.

Dat meldt de Halterse Krant. De gemeente publiceerde onlangs een feitenrelaas waarin onder meer werd gesteld dat tanteLouise de gemeente gemeente Woensdrecht, waar Putte onder valt, niet op de hoogte had gehouden van de verkoop van het pand aan een nieuwe eigenaar. Die verkoop kwam voor het college van B&W als een verassing, zo stelden de wethouders in een raadsvergadering in december.

Bestuurder Ingeborg Roks heeft nu de burgemeester in een brief laten weten dat het “feitenrelaas incompleet, eenzijdig en feitelijk onjuist is”. TanteLouise zou zich aan alle afspraken met het college van Burgemeester en Wethouders hebben gehouden. Het steekt Roks dat de B&W geen wederhoor heeft gevraagd aan tanteLouise om hun kant van het verhaal te vertellen.

Opvang verslaafden

Aanleiding voor het feitenrelaas was onrust in het dorp rond de nieuwe bestemming van het pand dat al sinds 2023 leeg staat. De nieuwe eigenaar van De Beukenhof gaat het pand verhuren aan een partij die er verslaafden wil opvangen, iets volgens leden van de gemeenteraad nooit de bedoeling was. Er zou, zo dachten de fracties in de raad op basis van eerdere opmerkingen van de wethouders, een andere huurder komen die het pand ook voor ouderenzorg zou gebruiken.