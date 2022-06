Te druk bij HAP Oost-Brabant door onbelangrijke telefoontjes

De HAP Oost-Brabant start daarom een bewustwordingscampagne over wat spoed eigenlijk is. Een nieuwe website, www.wanneerbelikdehuisartsenspoedpost.nl, moet Brabanders duidelijk maken wanneer er sprake is van spoed en wanneer de huisartsenpost gebeld kan worden.

Geen reden om te bellen

“Een blauwe teen is vervelend, maar absoluut geen reden om te bellen naar de huisartsenspoedpost”, aldus de HAP in een persbericht. “Volgens huisartsen betekent spoed: wanneer het medisch gezien ongewenst is om met je klacht te wachten tot het eerstvolgende spreekuur van je eigen huisarts.”

Maatschappelijke trend

Huisarts Willem Schopman noemt het een ‘maatschappelijke trend’ om op zelfgekozen tijdstippen te krijgen wat iemand verlangt. Hij neemt de supermarkt als voorbeeld. “Daar kun je van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat terecht voor al je boodschappen. Mensen gaan ervan uit dat de huisartsenspoedpost hetzelfde werkt: op welk tijdstip diegene ook belt, hij verwacht in de avonduren dezelfde hulp als overdag.”

Personeel is niet te vinden

Bij de huisartsenposten in Noord-Brabant is het mede hierdoor ongekend druk. De triagisten aan de telefoon kunnen de drukte aan de telefoonlijnen amper aan. Bovendien is personeel moeilijk te vinden. Ook de huisartsen hebben last van de toenemende werkdruk. Deze problemen spelen niet alleen in Noord-Brabant, maar in heel Nederland.