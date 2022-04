Tekort aan forensisch kinderartsen leidt tot problemen bij kinderzedenzaken

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft zo weinig forensisch kinderartsen dat het op bepaalde tijden geen medisch onderzoek meer kan doen bij jongeren en kinderen die slachtoffer zijn geworden van een zedenmisdrijf. Met hulp van externe artsen is er een noodoplossing gezocht, maar een structurele oplossing is nog niet gevonden, schrijft minister van Justitie Dilan Yeşilgöz aan de Kamer.

Er is in Nederland al langer een tekort aan forensisch artsen, maar het specifieke probleem in zaken waarbij kinderen zijn betrokken is sinds maart verergerd. Eigenlijk zijn er acht fulltime artsen nodig voor dit werk. Nederland had er zes, maar in maart zijn twee nieuwe artsen afgehaakt. De gaten worden dichtgelopen door forensisch artsen en kinderartsen die elders werken, met name bij de GGD’en. Zij kunnen eventueel wel met de NFI-artsen bellen.

Zedenslachtoffers

Het is vorige week gelukt om te zorgen dat er 24/7 een arts beschikbaar is voor onderzoek naar zedenslachtoffers tot en met twaalf jaar oud, schrijft Yeşilgöz. In de weken daarvoor, van 1 tot 26 maart, was voor deze groep ’s avonds en ’s nachts niet altijd een arts beschikbaar. Bij slachtoffers van dertien tot en met vijftien kan het NFI voorlopig helemaal geen onderzoek meer doen. In plaats daarvan moet een dokter van de GGD kijken, of de politie op zoek naar een andere arts die hiertoe bereid is.

NFI-artsen

“Het is een pijnlijke beslissing”, zegt NFI-directeur Marc Elsensohn in een reactie. “We doen wat we kunnen.” NFI-artsen voerden afgelopen jaar tweehonderd onderzoeken uit in acute zedenzaken met minderjarige slachtoffers. Dat is volgens het NFI een verdubbeling vergeleken met vijf jaar geleden.

Forensisch

“Tot nu toe zijn alle slachtoffers bij wie dat nodig was door een arts onderzocht”, schrijft de minister. “Ik betreur ten zeerste dat in sommige gevallen slachtoffers langer hebben moeten wachten of dat er geen forensisch arts beschikbaar was. Het betreft hier een zeer kwetsbare groep en ernstige feiten, waardoor het van het grootste belang is dat er adequaat onderzoek wordt verricht.”

Acute zedenzaken

De vier artsen van het NFI hebben door de inzet op de acute zedenzaken tijdelijk ook minder onderzoek kunnen doen naar verwondingen bij kinderen door mishandeling. De wachttijden in de complexe kindermishandelingszaken is op dit moment opgelopen. “We vullen het ene gat met het andere. Deze zaken verdienen ook de hoogste prioriteit, dus we werken hard om een structurele oplossing te vinden,” zegt Elsensohn. (ANP)