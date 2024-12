Tekort medische hulpmiddelen groeit snel, meldt Agema

Vorig jaar zijn 1400 meldingen gedaan van tekorten, in de eerste helft van 2024 lag dit aantal al op 1500, meldt zorgminister Fleur Agema aan de Tweede Kamer. “Het is van belang dat medische hulpmiddelen toegankelijk en beschikbaar zijn, maar dat is helaas niet vanzelfsprekend”, schrijft zij in een brief.

Meldingen van een (naderend) tekort leiden niet automatisch tot problemen in de zorg, benadrukt een woordvoerder van Agema. Ze maken het juist mogelijk hierop te anticiperen. “Dat neemt niet weg dat leveringsonderbrekingen de zorg veel capaciteit kosten. In sommige gevallen kan het ertoe leiden dat geplande zorg geen doorgang kan vinden, maar tot dusver hebben gemelde tekorten gelukkig geen ernstige gevolgen gehad voor de continuïteit van zorg.”

De tekorten zijn gemeld bij het Zorg Inkoop Netwerk Nederland (ZINN), een door het ministerie van VWS gesubsidieerd initiatief dat bedoeld is om tekorten aan medische hulpmiddelen beter te kunnen opvangen. ZINN controleert elke melding door contact op te nemen met de producent of leverancier en zoekt indien nodig naar een alternatief product. (ANP)