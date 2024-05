Teleurgesteld: ‘Nieuwe coalitie investeert helemaal niet in ouderenzorg’

Dat schrijft brancheorganisatie ActiZ in een brief aan kabinetsformateur Van Zwol. ActiZ is zeer teleurgesteld: “Bij de presentatie van het akkoord werd gesproken over investeringen in de zorg voor ouderen. Het tegendeel blijkt helaas waar.”

Gebrek aan visie

Het gebrek aan een bredere visie op de zorg voor ouderen in het licht van de vergrijzende samenleving, vertaalt zich volgens ActiZ in het niet terugdraaien van de bezuinigingen op de ouderenzorg. Het hoofdlijnenakkoord geeft namelijk aan dat vanaf 2027 600 miljoen extra beschikbaar komt voor zorg aan ouderen in de Wlz. In de budgettaire bijlage bij het hoofdlijnenakkoord staat echter geen bedrag opgenomen voor het schrappen van de bezuinigingen van Rutte 4. (lees ook: Te vroeg gejuicht, bezuinigingen ouderenzorg gaan toch door).

700 miljoen euro minder

Dit betekent dat voor 2025 dat er bijna 700 miljoen euro minder beschikbaar is voor langdurige ouderenzorg, zo concludeert ActiZ. Dat de formerende partijen de geplande bezuinigingen doorzetten, is verrassend omdat de Tweede Kamer op initiatief van de PVV onlangs unaniem stemde voor het controversieel verklaren van de Kamerbrief die de bezuinigen voor 2025 betrof. Ondanks dit duidelijke signaal van de Tweede Kamer hebben de formerende partijen geen maatregel genomen om de begrotingsstanden hierop aan te passen. De bezuiniging van bijna 700 miljoen lijkt dus overeind te blijven. In de week van 4 juni behandelt de Tweede Kamer de Voorjaarsnota. ActiZ hoopt dan ook op meer duidelijkheid en financiële zekerheid voor de nabije toekomst.