Ten minste vier ziekenhuizen in het rood in 2020

Ten minste vier ziekenhuizen zijn in het rood gekomen tijdens coronajaar 2020, ondanks de afspraak dat geen enkel ziekenhuis verlies zou lijden door de coronacrisis. Nog eens drie ziekenhuizen is het niet gelukt om de jaarrekening voor 1 oktober in te dienen; mogelijk moeten zij ook een verlies rapporteren.

Net voor de deadline maakte het Flevoziekenhuis in Almere bekend een verlies te hebben geboekt van 1,7 miljoen euro in 2020. Eerder meldden Zaans Medisch Centrum (ZMC), het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) in Beverwijk en Leids Universitair Medisch Centrum een verlies, hoewel het LUMC al een verlies had begroot. In 2020 werd nog afgesproken dat geen enkel ziekenhuis door de extra covid-kosten een verlies zou mogen lijden. Alle kosten zouden vergoed worden.

Afboeken

ZMC en RKZ haalden aan dat de coronacompensatie de gemiste omzet en extra coronakosten niet volledig dekten. “Als er geen covid was geweest, hadden we een bescheiden winst geboekt”, vertelde ZMC-bestuurder Hans Feenstra eerder aan Zorgvisie.

Het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam, Spijkenisse Medisch Centrum en Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer hebben de jaarrekeningen nog niet ingeleverd. Ikazia meldde eerder al wel tegen een verlies van enkele miljoenen aan te kijken en donderdag werd bekend dat LangeLand de miljoenenleningen aan het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en het Hagaziekenhuis in Den Haag niet meer kan terugbetalen. Het afboeken kost de laatste twee ziekenhuizen 23 miljoen euro. Spijkenisse onderhandelt nog over de coronacompensatie.

Benadeling

Bij het Flevoziekenhuis bleek de productie in 2020 hoger te zijn dan in de contracten van 2020 was afgesproken. “Dit omdat contracten 2020 werden gebaseerd op – naar later bleek – onvolledige en daarmee te lage prognoses van gerealiseerde zorgproductie 2019. Dat speelt ons nu parten”, schrijft bestuurder Anita Aarts in het jaarverslag.

Bij sommige bestuurders is het gevoel ontstaan dat de compensatieregeling voor ziekenhuizen de kleine ziekenhuizen benadeelt, terwijl grotere ziekenhuizen juist worden bevoordeeld. Aarts schrijft niemand te verwijten dat er niet genoeg compensatie is om een verlies te voorkomen.

Vangnet

“Een landelijke regeling is per definitie niet geschikt voor zeer bijzondere situaties”, aldus Aarts. “En wij verkeren in zo’n bijzondere situatie. Wij vertrouwen erop dat een ziekenhuis dat achtereenvolgens in 2019 heeft geholpen om de gevolgen van het faillissement van MC Zuiderzee op te vangen en in 2020 in de covid-pandemie belandt, alsnog in staat wordt gesteld een passend positief resultaat te halen.”

Door een eerder beroep op de hardheidsclausule, het financiële vangnet voor ziekenhuizen, is het Flevoziekenhuis enigszins gecompenseerd, maar niet voldoende. Het bestuur heeft het ziekenhuis daarom aangemeld voor de volgende ronde van de hardheidsclausule waarbij een commissie gaat oordelen over eventuele extra vergoeding.