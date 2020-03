Tenzinger na overnames grootste ecd-leverancier in care

Ict-bedrijf Tenzinger neemt De Heer Software, leverancier van ECD Plancare, en de hieraan gelieerde e-healthleverancier Serviant over. Hiermee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste ecd-leverancier in de markt voor gehandicapten-, ouderen- en thuiszorg.

Data heeft een centrale rol in de digitale strategie van Tenzinger. Ervaringen op het gebied van data science zijn opgedaan door Tenzinger-dochter Medicore. De opgedane kennis wordt gebundeld binnen het ict-bedrijf en ingezet bij alle dochterbedrijven, zoals De Heer.

Data driven

Björn Simmelink, de financiële man van Tenzinger, zegt dat de zorgsoftware steeds meer data driven wordt. “We hebben nu al ruim 120.000 zorgprofessionals die met onze ecd’s werken. Die leggen dagelijks hun zorgdata vast. Met deze data kunnen we patronen ontdekken, signaleren en voorspellen. En zo het werk van die zorgprofessionals makkelijker maken. Met de komst van De Heer Software neemt de groei van die data alleen nog maar toe.”

Impact

Boris Hololtcheff, bestuurder van Tenzinger: “Er is meer connectivity nodig, meer ontwikkeling van ambulante tools, platformen en apps die zorgprofessionals en cliënten laten samenwerken en meer inzet van data science. Een ecd-leverancier kan dit natuurlijk op eigen kracht proberen op te pakken, maar wij zijn van mening dat echte innovatieve slagkracht en dus schaalgrootte nodig is. Daarom combineren we binnen Tenzinger de kracht van Medicore, dat epd’s levert binnen de ggz, jeugdzorg en medisch specialistische zorg, met de kennis en kunde van Unit4 Cura en De Heer. Op deze manier kunnen we samen de impact maken die nodig is voor de zorgsector.”

In november 2019 nam Tenzinger Cura over, de in zorg gespecialiseerde business unit van Unit4.