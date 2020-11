Tergooi en ONVZ willen personeel sneltesten

ONVZ-regio

Tergooi is gevestigd in een regio waar veel ONVZ-verzekerden wonen, waardoor het een logische keuze is om daar deze test te starten. De zorgverzekeraars vindt het belangrijk dat coronazorg en reguliere gezondheidszorg zo goed mogelijk doorgang vinden.

Wachten

Met de inzet van deze sneltesten willen de partijen onderzoeken of met een slimme logistiek en bewaking van de kwaliteit, een snellere testuitslag mogelijk is. Nu moeten zorgmedewerkers met klachten nog (lang) wachten op een uitslag, waardoor ze gemist worden op de werkvloer.

De klok rond

Tergooi onderzoekt verder of het mogelijk is om binnen de regio Gooi & Vechtstreek de sneltesten ook beschikbaar te maken voor huisartsen, ambulancepersoneel en andere beroepsgroepen die de klok rond werken. ‘Juist voor deze groep is het belangrijk om snel en betrouwbaar duidelijkheid te hebben over een eventuele besmetting’, laat de zorgverzekeraar weten. ‘Daarnaast volgen wij de ontwikkelingen rondom de door het ministerie van VWS aangekondigde regeling ten aanzien van het aanschaffen van sneltesten voor zorg, onderwijs en politie.’

Vanboeijen

Ook zorginstelling Vanboeijen stelt sinds 9 november sneltesten beschikbaar voor haar personeel. Met dezelfde reden: om de continuïteit van de zorg te waarborgen. De snelteststraat is voor medewerkers van Vanboeijen die klachten hebben die passen bij corona en binnen 48 uur moeten werken. Als een eerstvolgende dienst over meer dan 48 uur is, kan via de reguliere weg van de testmogelijkheden bij de GGD gebruik worden gemaakt.