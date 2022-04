Thuismonitoring diabetespatiënten Limburg ontlast huisarts

Het kastje is ontwikkeld door het Heerlen Chipmunch. “Zorg op afstand staat of valt met betrouwbare patiëntdata”, zegt Erik Duijsens, oprichter van Chipmunk. “Die moet je verzamelen zonder het gebruik van mobieltjes en apps. Alleen dan weet je zeker dat vrijwel iedere patiënt kan meedoen, de kwaliteit van de meetgegevens maximaal is en de privacy 100 procent gewaarborgd is. We bieden apparatuur waarmee thuis dezelfde testen worden uitgevoerd als bij de huisarts met behulp van een weegschaal, glucosetest en bloeddrukmeter die automatisch de gegevens via een slim kastje naar de huisarts doorstuurt. Net zo betrouwbaar als de metingen bij de huisarts. Maar dan vaker per week.”

Regie

Huisarts Kay Liedekerken bestuurder van zowel zorggroep Meditta als Huisartsen Coöperatie Westelijke Mijnstreek (HaCo West): “Patiënten vinden het prettig om meer grip te hebben op hun gezondheidssituatie. En om meteen een misverstand uit de weg te helpen: dat geldt voor alle leeftijden. Ouderen zijn tot veel meer in staat dan soms wordt gedacht.”

Passende zorg

“De huisarts is voor veel patiënten belangrijk en geniet veel vertrouwen. Dat is waardevol en moet behouden blijven, maar het moet ook haalbaar zijn”, zegt Wiro Gruisen, manager Regioregie van zorgverzekeraar CZ. Hij ziet dat in Zuid-Limburg de zorg moet ontwikkelen en vernieuwen om de toenemende vraag bij te benen. “We willen niet inleveren op de kwaliteit van zorg, dus kijken we naar manieren om de zorg slimmer in te richten. Daar is dit een goed voorbeeld van. Het draagt bij aan de toekomstbestendigheid van de zorg. Een goed voorbeeld van passende zorg.”