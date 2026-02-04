Skipr

Thuiszorg en geplande ambulanceritten in noorden liggen stil tot middag door gladheid

,

De thuiszorg in het noorden van het land ligt tot zeker het middaguur grotendeels stil als gevolg van de gladheid. Ook alle geplande ambulanceritten in het noorden van Nederland zijn geannuleerd vanwege het weer, laat een woordvoerster van de meldkamer weten. In levensbedreigende situaties rijden ambulances wel.

Medewerkers van verschillende thuiszorgorganisaties gaan in elk geval tot 12.00 uur niet op pad voor bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning. Medisch noodzakelijke zorg gaat wel door.

Ambulances naar het ziekenhuis

Patiënten die voor een behandeling naar het ziekenhuis moeten en tijdens de rit zorg nodig hebben, kunnen normaal met een ambulance worden gebracht. Woensdag lukt dat “tot nader order” niet, aldus de woordvoerster van de meldkamer. Meerdere ziekenhuizen in het noorden lieten overigens ’s ochtends al weten afspraken en operaties af te moeten zeggen.

Spoedzorg

Spoedzorg gaat wel door, aldus de meldkamer. Er kan vertraging zijn doordat ambulancepersoneel de rijstijl en snelheid moet aanpassen vanwege de gladheid. Volgens de woordvoerster helpen medewerkers elkaar, bijvoorbeeld door langer te blijven als het collega’s niet lukt om naar de post te komen door de gladheid. (ANP)

